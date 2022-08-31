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Эксперты издания avia.pro сообщили о том, что в Белоруссии замечен большой железнодорожный состав с танками и бронетехникой неустановленной принадлежности.

Очевидцы сняли эшелон на видео. На кадрах видно, что на железнодорожном составе есть различная бронетехника, средства противовоздушной обороны. На одном из видео, сделанном в Минской области, можно увидеть танки и бронетранспортеры, находящиеся на платформах. Есть информация, что техника после ремонта перевозится в южную часть Республики.

Военная техника отправлена с территории предприятия в Борисове. Именно здесь производится ремонт бронетехники. Но сомнения вызывает тот факт, что военной техники очень много, а на ней нет никаких опознавательных знаков, которые бы говорили о какой-либо принадлежности вооружения. Не исключено, что технику перегоняют в сторону украинской границы.

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