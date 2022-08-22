Рок-музыканта Роджера Уотерса из Великобритании обвинили в “антиукраинской пропаганде” и других “преступлениях”. Сооснователя легендарной группы Pink Floyd внесли в базу сайта “Миротворец”. Об этом пишут “Известия”.

Уотерса уже вносили в базу сайта, который собирает информацию о гражданах, которых на Украине считают врагами. До этого имя артиста фигурировало в “Чистилище”. Теперь же он оказался среди “врагов Украины”.

Недавно Уотерс в одном из интервью заявил, что вина за начало боевых действий на Украине лежит на США и лично президенте Джо Байдене. По мнению рок-музыканта, Россия увидела угрозу в том, что НАТО подошло вплотную к границам страны. При этом Белый дом не желает погасить начавшийся в Донбассе конфликт, а наоборот усиливает его, поставляя Киеву вооружения и помогая финансово – высказал мнение Уотерс.

Сайт “Миротворец” появился в 2014 году. Он позиционирует себя, как база данных о гражданах, которые посягают на национальную безопасность Украины.