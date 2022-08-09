В 85 километрах от границы с Украиной в Румынии передвигается колонна, состоящая из десяти РСЗО Himars. Подробности передают эксперты издания Avia.pro.

Колонна двигается в районе города Фокшани. Это 85 километров от Одесской области. движение продолжается вдоль границы с Молдавией. Но после этого информация о колонне пропала.

Эксперты не исключают, что РСЗО Himars перевозят с военной базы в районе Констанцы. Маршрут, который удалось отследить, свидетельствует о том, что техника направлялась не в Одесскую область, а к границам с Черновицким регионом. Все это говорит о направлении вооружения на Украину.

Вполне возможно, что США все-таки начали реализовывать план, на основании которого была обещана передача 30 реактивных систем залпового огня Himars. Именно на вооружении Румынии есть большое количество таких систем.