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Соединенные Штаты обязаны серьезно относится к той угрозе, которую для ее активов представляют российские дальние бомбардировщики Ту-22М3. Об этом в издании «1945» рассказал американский военный эксперт Кристиан Орр.

Он рассказал, что в натовской классификации этот самолет называется Backfire. Он способен преодолевать огромные расстояния, нести 24-тонную полезную нагрузку, а также разгоняться до скорости более 2300 километров в час.

Это, по словам аналитика, универсальный бомбардировщик, который способен выполнять самые сложные боевые задачи в любом уголке планеты. Россия вполне может задействовать его для межконтинентального перелета и нанесения ракетных и бомбовых ударов по территории Соединенных Штатов, а также для различных миссий на азиатской и европейской территориях. В прошлом году самолет активно применялся в Сирии, где не только атаковал террористов, но и осуществлял патрулирование неподалеку от американских баз в Средиземном море.

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