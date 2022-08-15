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Польша со страхом ожидает стремительно приближающейся зимы, которая вполне может принести с собой серьезные перебои с подачей электричества. Эксперты издания Wirtualna Polska отмечают, что вряд ли стоит ожидать общенационального блэкаута, однако отключения света в отдельных регионах страны вполне реальны.

Успокаивают граждан и энергетики, которые пытаются доказать, что ситуация под контролем. Но даже они призывают людей подготовиться к возможным отключениям электроэнергии на несколько дней, заранее собрать «аварийные чемоданчики».

Перебои в подаче энергии, а то и полное ее отключение первым делом ожидает промышленные предприятия Польши. Именно они являются крупными потребителями электричества, поэтому для снижения нагрузки и исключения полного блэкаута их вполне могут оставить без света.

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