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В Сети опубликовали видео, на котором запечатлено применение российской артиллерией снарядов “Краснополь”. На кадрах видно, что украинскому танку не удалось избежать встречи с ним. Подробности передает издание “Военное обозрение”.

Видео было снято с беспилотника, который, в свою очередь, выступал в качестве корректировщика. На кадрах можно увидеть, что танк пытается увернуться, он несколько раз меняет свою позицию, но беспилотник не сбивает прицела. В результате боеприпас попадает точно в цель. Попытки украинской боевой машины закончились полным крахом.
Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Пески. В этом районе союзные подразделения сейчас проводят чистку.

“Краснополь” 2К25 часто используется российскими военными в ходе спецоперации. Это корректируемый осколочно-фугасный снаряд калибра 152 и 155 мм, оснащенный реактивными двигателями и самонаводящейся головкой.

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