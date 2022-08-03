Силы украинских военных практически исчерпаны. В ходе боев в поселке Пески под Донецком ВСУ понесли большие потери. Об этом рассказал украинский доброволец Сергей Гнездилов. Подробности передает РИА “Новости”.

Представители Народной милиции Донецкой Народной Республики ранее сообщили о том, что союзные подразделения уже закрепили свои позиции в поселке Пески. Территориально он расположен недалеко от разрушенного донецкого аэропорта в Ясноватском районе.

Сергей Гнездилов рассказал о том, что сейчас происходит на позициях ВСУ в Песках: “Прямо сейчас мы теряем Пески, все наши человеческие и материальные возможности почти исчерпаны”.

Он отметил, что все подразделения ВСУ, включая то, в котором проходит военную службу лично он, несут огромные потери.