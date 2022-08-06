Телеканал «360» рассказал историю боевика ВСУ о создании многочисленных фейков для обвинения России во всевозможных грехах. Военнослужащий, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что на ВС РФ, к примеру, «списывают» гибель украинских бойцов из-за собственной халатности.

Так, в 2019 году на Донбассе автомобиль медицинской службы совершенно случайно наехал на мину и подорвался. В результате инцидента погиб офицер-медик, однако халатность водителя санитарной машины было решено свалить на ополчение ДНР.

Для этого на место взрыва подбросили обломки ракеты «Фагот-113» и объявили журналистам, что подразделения Народной милиции ДНР обстреляли автомобиль. На этом история не закончилась. Спустя пару дней ВСУ начали обстреливать мирные населенные пункты Саханка и Пикузы, чтобы «отомстить» за гибель медика.

По словам военнослужащего, сейчас, когда масштабы боевых действий существенно увеличились, такие фейки организовываются националистами буквально на каждом шагу. И обстрелы гражданского населения якобы из «мести» тоже продолжаются.