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Союзные силы ВС РФ и ДНР устроили настоящую мясорубку для боевиков ВСУ в населенном пункте Пески. Один из добровольцев украинской армии Сергей Гнездилов пожаловался, что его подразделение попало в «персональный ад» и почти неделю находится под интенсивными артиллерийскими обстрелами.

По словам боевика, всего за сутки по Пескам «прилетело» более 6,5 тысяч снарядов. Контрбатарейная борьба не справляется со столь серьезными атаками, ВСУ «огрызаются» несколькими минометами, поэтому о паритете сил говорить не приходится.

В населенном пункте ВС РФ и Армии ДНР перемалывают «чудовищное» количество украинских пехотинцев и сопротивление превращается в совершенно бессмысленное занятие.

Напомним, что ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал об освобождении Песок и стремительном продвижении к двум главным городам, являющимся для ВСУ плацдармом для обстрелов Донецка – Марьинке и Авдеевке.

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