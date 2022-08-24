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Очередному мощному обстрелу подверглась территория Донецка. ВСУ производили атаку из американских гаубиц М777 с территории Орловки. Сразу после этого стали появляться видеообращения, записанные украинскими военными для президента Владимира Зеленского. Подробности передает издание “Свободная Пресса“.

Сначала появилось видео от бойцов пулеметного взвода 42-го батальона. Националисты в своем обращении пожаловались на то, что их бросают на позиции, не предоставляя нормального вооружения. После этого сразу же появились видеообращения от матерей и жен военнослужащих 69-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. Женщины заявляют, что их мужчин отправили на смерть.

Исходя из подобных заявлений, националисты должны тратить ценные и дефицитные боеприпасы на поле боя. Вместо этого они расходуют их на атаку административных здания и жилых домов.

Скоро российские военные вытеснят ВСУ с Авдеевки, а украинским военным останется только «драпануть из Авдеевки по камышам реки Волчья».

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