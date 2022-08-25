Киев вполне ожидаемо использует американские реактивные комплексы залпового огня HIMARS для обстрелов жилых кварталов Донбасса. Рано утром, 25 августа он ударил четырьмя ракетами по Калининскому району Донецка, говорится в телеграм-канале Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня.

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что Киев запускал ракеты РСЗО HIMARS из населенного пункта Орловка. Первый боезаряд был запущен в 4:30, еще три нанесли удары по Калининскому району в 5:45.

В настоящий момент подробности о последствиях обстрела не раскрываются. Известно лишь, что удары наносились по жилым кварталам. Соединенные Штаты, которые поставляют на Украину РСЗО HIMARS, заявляют, что эти комплексы Киев продолжит получать вместе с ракетами GMLRS.