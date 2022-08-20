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В немецком Лейпциге украинские националисты попытались сорвать показ фильма о Майдане, в котором так называемая «революция достоинства» показана именно тем, чем она и являлась – банальным государственным переворотом, щедро проплаченным Западом.

Фильм «Украина в огне» Оливера Стоуна показали в рамках фестиваля «globaLE», проходившего в Лейпциге. Его демонстрация была одобрена властями города, но понаехавшие украинские националисты устроили дебош, который перерос в серьезную драку.

Остановила беспорядки полиция. Несмотря на истерику украинцев, фильм все же был показан.

Напомним, что Оливер Стоун придерживается точки зрения о причастности США к госперевороту 2014 года на Майдане в Киеве. В интервью изданию La Repubblica он рассказал, что Соединенные Штаты превратили Украину в оружие против РФ, преследуя исключительно свои цели.

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