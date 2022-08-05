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Украинцы-активисты из молодежного движения Vitsche собрали 70 бюстов Ленина, чтобы принести пользу своей стране. Они доставили бюсты к Бранденбургским воротам в Берлине, но не объяснили, каким образом эта акция может оказаться полезной хоть кому-нибудь.

Между тем, активисты получили согласие немецкого правительства на проведение данной акции. Они называют ее «выставкой» и рассказывают, что собирали бюсты Ленина у коллекционеров, хранивших их долгие годы.

Организаторы «выставки» назвали Ленина главным «обидчиком» украинского народа. Именно он, заявляют активисты, устроил «геноцид» украинцев, а также отправил российскую армию напасть на УНР после революции 1917 года. Об этом говорится и в листовках, которые представительница Украины раздает всем желающим у Бранденбургских ворот.

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