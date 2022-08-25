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Президент Украины Зеленский вновь нагло лжет о происходящем в ходе спецоперации ВС РФ. После удара российских войск по станции Чаплино он заявил, что поражен пассажирский поезд и погибли мирные граждане. Поэтому, мол, Москва является «ракетным террористом». Однако на деле все оказалось совсем не так, как заявляет Зеленский.

В Сети появилось множество фотографий со станции Чаплино, сделанных до ракетной атаки ВС РФ. На них очень хорошо видно, что на объекте находится железнодорожный эшелон с боевой техникой на платформах.

Та же картина открывается и после удара. На фото, которые ВСУ показали всему миру, совсем несложно различить военную технику. Это означает, что Зеленский продолжает врать, чтобы привлекать повышенное внимание уставшего от Украины и ее проблем Запада. Кроме того, он выполняет свою роль, заключающуюся в превращении страны в анти-Россию любой ценой.

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