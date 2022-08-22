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На Украине продолжается спецоперация, но у Киева остается все меньше сил. Нехватка наблюдается не только в личном составе, но и в боеприпасах. Отчаявшиеся украинские боевики записали очередное видеообращение к своему командованию, которое распространили в Сети.

В своем обращении они отметили, что по их позициям бьет собственная артиллерия, используются минометы.

Очередное видео было записано боевиками 93-й бригады Вооруженных сил Украины. Они обратились к своему командованию. По словам националистов, солдатам не предоставили оружие, им приходится обороняться только легким оружием.

Сейчас бригада располагается под Соледаром. Боевики отмечают, что их бросают на позициях, тяжелораненых не вывозят в госпиталь, они умирают без медицинской помощи. Один из украинских военнослужащих заявил: “После нашего обращения к командирам они получили приказ от штаба батальона забрать у нас оружие и оставить нас здесь. А тех, кто покинет позиции, расстреливать”.

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