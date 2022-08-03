Соединенные Штаты могли передать противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, которые Киев уже успел возвести в ранг «чудо-оружия». Однако ВС РФ используют подобные боезаряды против украинских средств ПВО практически с первых дней военной специальной операции, пишет «Свободная пресса».

Ракета Х-31ПМ совершенно заслуженно получила название «Тень». Она оснащена пассивной радиолокационной головкой самонаведения, которая обнаруживает вражеские РЛС, оставаясь при этом невидимой для них. Дальность поражения целей составляет 300 километров. Поэтому уничтожение средств противовоздушной обороны противника осуществляется с безопасного расстояния.

ВКС РФ успешно отстреливают украинские РЛС, причем делают это совершенно безнаказанно. ПВО противника не в состоянии обнаружить летящую на них «Тень», а также уничтожить выпускающие противорадиолокационные самолеты.