Верховная рада Украины, сотрудники Офиса президента и правительства, а также Национального банка в период с 22 по 26 августа перейдут на дистанционную работу.

Депутатам Рады и сотрудникам украинского парламента в эти дни настоятельно порекомендовали как можно реже появляться на рабочем месте и трудиться из дома. Исключение сделано только для тех, кто намерен проводить важные встречи с гостями из других стран.

Не исключено, что всю следующую неделю работать дистанционно будут и сотрудники компаний, расположенных в центре украинской столицы, а также в окрестностях правительственного квартала. Жителям Киева также посоветовали избежать поездок в центр города, передает РИА Новости со ссылкой на издание «Украинская правда».