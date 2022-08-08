Украинки создали свой Telegram-канал, в который каждый день загружают интимные фотографии, чтобы поднять дух украинским военным. Об этом сообщает издание Daily Star. Подробности передает портал URA.ru.

Канал был основан психологом Анной Рымаренко из Киева. Она рассказала о том, что на такую идею ее натолкнул друг военнослужащий. Он спросил Анну, почему бы девушкам не поддержать бойцов ВСУ, присылая им обнаженные фото. Анна отреагировала: «Вау! Это хорошая идея».

Это и стало толчком для создания чата. На канале публикуются различные эротические фотографии, кроме порнографических снимков, которые запрещены. По словам Рымаренко, это возвращает «сексуальность и любовь» украинской нации.

Случай стал не первым, когда украинки пытаются поддержать ВСУ своими обнаженными телами. Ранее две модели запустили проект для зарабатывания денег украинским военным. Они продавали свои эротические фото, а вырученные деньги отправляли на нужды ВСУ.