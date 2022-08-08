читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинки создали свой Telegram-канал, в который каждый день загружают интимные фотографии, чтобы поднять дух украинским военным. Об этом сообщает издание Daily Star. Подробности передает портал URA.ru.

Канал был основан психологом Анной Рымаренко из Киева. Она рассказала о том, что на такую идею ее натолкнул друг военнослужащий. Он спросил Анну, почему бы девушкам не поддержать бойцов ВСУ, присылая им обнаженные фото. Анна отреагировала: «Вау! Это хорошая идея».

Это и стало толчком для создания чата. На канале публикуются различные эротические фотографии, кроме порнографических снимков, которые запрещены. По словам Рымаренко, это возвращает «сексуальность и любовь» украинской нации.

Случай стал не первым, когда украинки пытаются поддержать ВСУ своими обнаженными телами. Ранее две модели запустили проект для зарабатывания денег украинским военным. Они продавали свои эротические фото, а вырученные деньги отправляли на нужды ВСУ.

Вам может понравиться

Сенатор Яцек Бурый опасается, что зимой Польше не хватит угля

Польша ежегодной добывает 42 миллиона тонн угля, а на удовлетворение потребностей котельных требуется 57 млн тонн. Поэтому зимой страна рискует остаться без топлива, заявил сенатор верхней палаты парламента страны Яцек

Американские радары рядом с Тайванем не обнаружили ни одной из пяти выпущенных Китаем гиперзвуковых ракет

Китай провел своеобразную «репетицию» ударов по Тайваню с применением гиперзвуковых ракет DF-15. Всего было использовано 5 таких боезарядов, причем все они беспрепятственно миновали средства противовоздушной обороны островной территории. Портал Avia.Pro

ВСУ продолжают наносить артиллерийские удары по Энергодару и Запорожской АЭС

ВС Украины продолжают задействовать РСЗО «Ураган» для ударов по Запорожской АЭС. По мнению экспертов, делается это для срыва референдума, на котором жители освобожденных регионов могут принять решение о присоединении к
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |