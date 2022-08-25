Минувшей ночью ВС РФ атаковали очередные объекты на Украине, которые активно использовались ВСУ для военных целей. Первый из них – это крупный железнодорожный узел Чаплино, пишет портал «Военное обозрение».

Днепропетровские власти уже заявили, что в момент взрыва погибло 22 человека. При этом они не уточнили, что речь идет о военнослужащих. Так же не упомянул об использовании станции для доставки оружия на фронт и транспортировки натовских боевых системы и президент Украины Зеленский.

Кроме того, под удар попал Вышгород, что в Киевской области. Мэр этого населенного пункта Алексей Кулеба заявил, что прилет действительно был, но гражданские объекты не пострадали. Это его высказывание звучит странно, так как большинство чиновников обычно начинают расписывать, как нехорошо поступили ВС РФ, ударив по гражданскому объекту. Кулеба практически признал, что российские ракеты бьют только по военной инфраструктуре.