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Очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне украинские боевики нанесли шестью американскими ракетами GMLRS. Несмотря на то, что часть боезарядов были успешно перехвачены российскими средствами ПВО, дорожному полотну вновь нанесен серьезный вред. Мало того, после попадания одной из ракет на мосту вспыхнул пожар, пишет портал Avia.Pro.

Эксперты отмечают, что ВСУ наносят удары по сооружению таким образом, чтобы не позволить российским инженерам восстановить дорожное полотно. При этом они действуют предельно аккуратно, чтобы не разрушить несущие конструкции. В противном случае починить сооружение в короткие сроки будет невозможно.

Между тем, если удары будут продолжаться в том же духе, уже ничто не спасет мост от разрушения, уверены специалисты. Впрочем, ВС РФ уже нашли способ доставки в Херсон техники и вооружения, для чего успешно применяются понтонные переправы.

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