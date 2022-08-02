Замминистра иностранных дел Украины заявил, что страна просит своих партнёров “закрыть небо” над атомными электростанциями. Такое заявление Николай Точицкий сделал во время выступления на конференции государств, которые подписали Договор о нераспространении ядерного оружия.

По словам представителя украинского МИДа, такие действия могут существенно снизить риски повреждения АЭС и предотвратить “ядерную катастрофу”. Точицкий подчеркнул, что в рамках мероприятий по “закрытию неба” Украина просит предоставить ей системы противо-воздушной обороны.

Режим “закрытого неба” предполагает, что над определённой территорией устанавливается бесполётная зона. В этом случае в конфликт между двумя сторонами вступает третья, которая и должна сбивать все летательные аппараты, которые нарушают такой режим.

Ещё весной Украина обращалась к странам НАТО ввести режим закрытого неба над всей территорией страны, однако Североатлантический альянс тогда уклонился от прямой конфронтации с Россией.