Российские ВС устроили противнику огневой мешок в районе населенного пункта Сухие Ставки, где батальонно-тактическая группа 57-й бригады попыталась перейти в наступление, пишет портал «Военное обозрение».

Украинские военные попытались было спасти «побратимов» и отправили им на помощь сразу 12 танков Т-72М1, которые недавно получили из Польши. Однако ВС РФ своевременно обнаружили подмогу и открыли по боевым машинам интенсивный артиллерийский огонь.

Пять танков все же успели покинуть зону обстрела и вернулись обратно невредимыми. Остальным повезло значительно меньше. Они были либо уничтожены артиллерийскими снарядами, либо наехали на свое же минное поле и подорвались.

Кроме того, попытка контратаковать на Николаевско-Криворожском направлении обернулась для Киева потерей еще 57 танков, двух штурмовиков Су-25, 14 пикапов, вооруженных пулеметами, 59 боевых машин пехоты и 48 бронеавтомобилей. Также ВС РФ сбили по одному самолету Су-24 и МиГ-29, три вертолета Ми-8.

Всего в результате двухдневного контрнаступления Киев потерял 1700 военнослужащих, но сейчас упорно продолжает попытки атаковать Херсон.