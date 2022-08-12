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Постпред Украины при ООН Сергей Кислица назвал ключевые условия допуска на Запорожскую АЭС инспекторов МАГАТЭ. Выглядят они, мягко говоря, очень странно и вполне могут указывать на стремление Киева организовать очередную подлую провокацию.

Издание «Коммерсантъ» приводит три главных условия, которые поставила Украина. Первое из них гласит, что ВС РФ сперва должны вывести все войска, которые базируются на станции. Также оно включает требование по разминированию территории.

Второе условие обязывает РФ обеспечить свободный въезд инспекторов МАГАТЭ на станцию с украинской стороны, не чинить каких-либо препятствий и не устраивать проверок.

Наконец, Россия, согласно заявлению Кислицы, не должна выставлять какие-либо встречные условия.

Напомним, что в последние дни ВСУ активно обстреливают атомную электростанцию в Энергодаре и устраивают опасные провокации, которые грозят техногенной катастрофой.

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