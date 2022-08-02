Военные аналитики США могут отменить удары из поставленных на Украину систем HIMARS, если их “не устроит намеченная цель”. Об этом в интервью изданию Telegraph рассказал представитель разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий – сообщает РИА “Новости”.

Скибицкий подчеркнул, что США не предоставляют конкретных целей для наведения, а также не дают соответствующую информацию. В этой связи военные Украины руководствуются информацией, которую получают “в режиме реального времени”. Одновременно с этим на уровне разведок Украины и США ведутся консультации, в ходе которых последние могут отменить любые атаки из HIMARS.

При этом представитель украинского разведуправления Минобороны не уточнил используются ли при наведении данные с американских или британских спутников. Однако Скибицкий высказал мнение, что снимки у их западных партнёров очень хорошие.

Система залпового огня HIMARS способна поражать цели на удалении в несколько сотен километров. Соответствующее вооружение на Украину поставляет США. В Москве неоднократно отмечали, что иностранное вооружение и боеприпасы – законная цель для российских воздушно-космических сил.