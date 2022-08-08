Киев атаковал Херсонскую область как минимум одной ракетой AGM-88, рассказал портал Avia.Pro. Эксперты считают это достаточно тревожным сигналом, так как данные боезаряды предназначены для уничтожения средств ПВО и комплексов радиоэлектронной борьбы.

Пока единственным подтверждением этой атаки является фото с обломками ракеты. Официальных данных об использовании Киевом противорадиолокационных боезарядов пока не поступало. Аналитики же связывают удар с появлением в Польше истребителей пятого поколения F-22.

Ранее предполагалось, что эти многоцелевые самолеты будут использоваться для выполнения тайных миссий. Они невидимы для радиолокационных станций, поэтому обладают весьма опасными возможностями. Не исключено, что именно F-22 с границы между Украиной и Польшей нанес удар противорадиолокационной ракетой AGM-88, считают эксперты. Но при этом они признают, что подобный шаг был бы прямым вмешательством США и НАТО в боевые действия, поэтому они вряд ли рискнули бы на него пойти.