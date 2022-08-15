Для удара по Запорожской АЭС украинские боевики использовали британские ракеты класса «воздух-поверхность» Brimstone. После обстрела обломки этого боезаряда были обнаружены на территории станции, рассказал портал Avia.Pro.

Эксперты напомнили, что Великобритания еще в начале весны передала Киеву эти боезаряды, а также объяснила, как приспособить их для запуска с наземных установок. Они применяются достаточно активно, однако по ЗАЭС ракеты британского образца были выпущены впервые.

Ранее также было установлено, что Киев использовал для обстрелов Энергодара еще и боезаряды M31 GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS. При этом ВСУ обвиняют в атаках на атомную станцию российские войска, одновременно угрожая, что в случае попытки отключить от АЭС западные регионы Украины, они выведут из строя распределительные подстанции.