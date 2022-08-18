Американские военнослужащие на одной из баз на севере Сирии не на шутку испугались, когда увидели в небе прямо над собой российский ударный вертолет. Портал Avia.Pro опубликовал видео данного инцидента, на котором можно рассмотреть лица бойцов ВС США, устремленные вверх.

Причины охватившей американских военных паники вполне понятно. Отношения между США и Россией в настоящий момент обострены до предела и, кроме того, по базам Соединенных Штатов в Сирии и Ираке совсем недавно были нанесены удары с БПЛА.

Вашингтон неоднократно требовал, чтобы российские самолеты и вертолеты не появлялись над «их территориями» в Сирии. Однако ВС РФ в очередной раз напомнили, что американцев в Арабскую республику никто не приглашал и находятся они там незаконно. Поэтому полет вертолета над базой можно назвать призывом к выводу войск США из САР.