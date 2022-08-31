Руководство Энергодара рассказало о более сотни атак ВСУ на город в течение минувших суток, а также опубликовало видеозапись удара по зданию мэрии беспилотником-камикадзе.

На кадрах, сделанных камерами видеонаблюдения, видны разрушения внутри здания, так и на фасаде. При этом пострадавших в результате украинской атаки нет.

Военно-гражданская администрация Энергодара сообщает, что подобное рвение Киева вполне объяснимо. Ему хотелось нанести городу как можно больший ущерб перед приездом комиссии МАГАТЭ. С той же целью Украина направила в Энергодар диверсантов для теракта на ЗАЭС, однако те были задержаны правоохранителями.

Для ударов по городу Киев задействовал не только беспилотные аппараты, но еще и артиллерийские установки, развернутые в расположенном неподалеку городе Марганец.