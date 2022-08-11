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Российский разведывательный БПЛА снял на видео мощный удар по боевикам ВСУ из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Портал Avia.Pro уточнил, что эпизод произошел в ходе боев за Лисичанск и сыграл важную роль в установлении контроля над городом.

Корректируемая беспилотником, ТОС-1А выпустила сразу 12 термобарических снарядов по позициям боевиков. Они накрыли огромную площадь, на которой сразу же вспыхнуло всепоглощающее пламя. Шансов спастись у националистов просто не было.

Не исключено, что другие подразделения ВСУ, познакомившиеся с возможностями «Солнцепека», считающегося самым мощным неядерным оружием в мире, приняли решение прекратить сопротивление и ушли из города. Освободив тем самым последний населенный пункт Луганской народной республики.

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