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Портал Avia.Pro выложил в Сеть видеозапись мощного удара американских истребителей F-35, которые атаковали базу проиранских сил на территории Сирии.

Приказ на нанесение ударов по провинции Дейр-Эз-Зор отдал президент Соединенных Штатов Джо Байден. Истребители выпустили несколько ракет и попали точно в склад с боезарядами, доставляемые в Сирию Тегераном. Как США удалось выяснить местонахождения склада, неизвестно.

Кроме того, истребители поразили позиции афганских шиитов, представляющих организацию «Лива Фатимиюн», и ливанской «Хезболлы». По непроверенной пока информации погибло 6 человек, однако от иранской стороны в настоящий момент сведений нет.

Напомним, что иранские комплексы ПВО в Сирии обнаружили истребители, но сбивать их по неизвестным причинам не стали.

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