читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Союзные силы в ходе установления контроля над поселком Пески под Донецком задействовали ТОС-1А «Солнцепек». Портал NVL показал видеозапись, на которой виден момент обстрела украинских позиций с применением тяжелых огнеметных систем.

Более двадцати термобарических снарядов было выпущено буквально за минуту, поэтому на позициях националистов вспыхнул крупный пожар. ТОС-1А в буквальном смысле слова выжгла все фортификации противника и существенно облегчила союзным силам зачистку поселка.

Эксперты поясняют, что несмотря на относительно небольшую дальность поражения целей, ТОС-1А «Солнцепек» часто задействуется при штурме даже самых укрепленных позиций противника. Ее огневая мощь позволяет выжигать целые укрепрайоны. Кроме того, огнеметная система способна беспрерывно наносить удар за ударом, из-за чего у врага не остается ни единого шанса на сопротивление.

Вам может понравиться

Шишкин: Если Украине оставить хотя бы одно село, США и туда привезут ракету

В рамках специальной военной операции на Украине очень важно провести полную денацификацию на всей территории соседней страны. В противном случае она останется угрозой для РФ, рассказал политолог Игорь Шишкин. Он

Роскосмос запускает серийное производство протеза колена с микропроцессорным управлением

Роскосмос начинает серийное производство коленных модулей для протезов нижних конечностей “Актив-2”. Впервые об этой разработке стало известно в ходе военно-технического форума «Армия-2020». В прошлом году были проведены испытания, завершившиеся успешно.

В Норфолк стягивают военную технику и оружие для отправки на Украину

В направлении военно-морской базы в Норфолке, штат Вирджиния, всю последнюю неделю едут железнодорожные составы и автомобильные колонны. Все они везут оружие для отправки на Украину, рассказал портал Avia.Pro. На платформах
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 августа – ясно, до 18 °C | город Мытищи: погода, 22 августа – пасмурно, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 августа – облачно с прояснениями, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 августа – переменная облачность, до 24 °C | Королев: погода, 22 августа – пасмурно, до 22 °C | Подольск: погода, 22 августа – переменная облачность, до 18 °C | Армавир: погода, 22 августа – ясно, до 20 °C |