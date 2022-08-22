Союзные силы в ходе установления контроля над поселком Пески под Донецком задействовали ТОС-1А «Солнцепек». Портал NVL показал видеозапись, на которой виден момент обстрела украинских позиций с применением тяжелых огнеметных систем.

Более двадцати термобарических снарядов было выпущено буквально за минуту, поэтому на позициях националистов вспыхнул крупный пожар. ТОС-1А в буквальном смысле слова выжгла все фортификации противника и существенно облегчила союзным силам зачистку поселка.

Эксперты поясняют, что несмотря на относительно небольшую дальность поражения целей, ТОС-1А «Солнцепек» часто задействуется при штурме даже самых укрепленных позиций противника. Ее огневая мощь позволяет выжигать целые укрепрайоны. Кроме того, огнеметная система способна беспрерывно наносить удар за ударом, из-за чего у врага не остается ни единого шанса на сопротивление.