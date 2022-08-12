Женщина может испытывать один из трех видов оргазма. Об этом заявили неврологи из Пражского университета. Подробности своего исследования они описали в журнале Journal of Sexual Medicine.

В ходе эксперимента ученые установили, что женский оргазм может представлять собой: “волну”, “лавину” или “вулкан”. Ведущий исследователь Джеймс Пфаус пояснил, что эти названия показывают, как мышцы тазового дна напрягаются во время наступления оргазма и как потом расслабляются после него.

Эксперт рассказал: “«Волна» выглядит как последовательные сокращения и расслабления мышц при оргазме. «Лавина» движется на более высоком напряжении мышц тазового дна с сокращениями, которые снижают напряжение во время оргазма. «Вулкан» означает, что сначала мышцы расслаблены, а затем резко напрягаются и расслабляются”.

В исследовании принимали участие 54 женщины. Они должны были использовать Bluetooth вибратор, который определяет силу сокращения мышц тазового дна. Женщины выполняли задания дома самостоятельно. Они доводили себя до оргазма, а потом выключали устройство после его достижения.

Эксперимент показал, что почти у половины женщин оргазмы были “волнообразные”, у 17 из 54 добровольцев наблюдались “лавинные”, а у 11 – “вулканические” оргазмы.