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Биологи Массачусетского университета в Амхерсте разработали новую технологию получения электричества и стойких биопленок, используя бактерии Geobacter sulfurreducens.

В ходе исследования ученые вырастили биопленки из бактерий. Затем они были обработаны лазером. На биопленке выгравировали электрический контур, а затем его поместили между тонкими электродами и запаяли в оболочку из мягкого полимера. Клетки внутри оболочки погибали, но это никак не влияло на выработку электроэнергии.

Для получения электричества, нужно просто положить готовое устройство на кожу. Ток будет генерироваться за счет энергии пота, который будет постоянно испаряться.

Ученые отмечают, что достаточно всего 40 микрометров толщины для получения батареи. Она сможет вырабатывать около одного микроватта на квадратный сантиметр.

Такой способ выработки энергии превосходит уже существующие источники.

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