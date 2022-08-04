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Учёные из Бристольского университета обнаружили необычный факт. Оказалось, что растение в Nepenthes gracilis в джунглях Борнео очень изобретательное. Его листья имеют свисающую крышку, которая становится смертельной ловушкой для муравьев при попадании на поверхность капель дождя.

Экспертам удалось впервые увидеть, как работает эта схема. Ученые обнаружили, что смертоносная пружина растения располагается далеко внизу в задней части трубчатой ​​стенки кувшина.

Благодаря этому пружина становится зависимой от направления, в результате крышка легко опускается вниз. Как только на поверхность листьев попадает дождевая вода, крышка быстро опускается, отбрасывая насекомых, которые сидят на ее нижней стороне. Они попадают в заполненную жидкостью ловушку вниз.

Кроме того, расположение пружины далеко от центра не дает крышке скручиваться или раскачиваться. Это усиливает передачу энергии удара в движении вниз.

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