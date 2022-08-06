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ВС Франции успешно провели демилитаризацию собственной армии. После отправки на Украину 10 «лишних» самоходных артиллерийских установок Caesar, на вооружении французских войск таких САУ не осталось совсем, сообщил портал Avia.Pro.

Эксперты ссылаются на издание Defense Arabia, обвинившее в произошедшем президента Франции Эммануэля Макрона. Именно его импульсивные решения привели к тому, что абсолютно все САУ «Цезарь» были отправлены на Украину.

Сейчас Франция пытается заключить контракты на поставки новых самоходных гаубиц, чтобы восстановить собственную обороноспособность. Речь идет о 18 единицах, однако их производство займет не менее 4-5 лет.

Напомним, что производством гаубиц «Цезарь» занимается компания Nexter. В настоящий момент она работает на модернизированной версией Caesar NG, которая получит повышенное качество брони. На вооружение эти самоходки должны поступить к 2026 году. Примерно тогда же ВС Франции получат и 18 гаубиц по новому контракту, сумма которого не разглашается.

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