Украинская радиотехническая разведка шокирована невозможностью перехвата российских крылатых ракет средствами ПВО и РЭБ. Ее представители пожаловались, что как стратегические, так и тактические боезаряды ухитряются проходить по причудливой траектории по «узким местам» развертывания противовоздушной обороны ВСУ, пишет портал Avia.Pro.

В донесении разведки говорится, что российские ВС действуют непредсказуемо. Они постоянно находят новые участки дистанции, на которых ракеты могут с легкостью обходить средства ПВО. В результате боезаряды обнаруживаются слишком поздно.

Если же радары все же обнаруживают ракету, то сбить ее практически невозможно из-за отсутствия всей необходимой информации. Единственное, на что способны войска ПВО – сообщить направление, в котором летит боезаряд.