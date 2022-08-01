Радикальные силы Косово, затеявшие эскалацию конфликта на границе с Сербией, имеют в распоряжении то же самое оружие, которое Запад активно поставлял Киеву. Вполне вероятно, что его вывозили с Украины и передавали косовским радикалам жители Албании, пишет портал Avia.Pro.

Какой-либо официальной информации о применении этого оружия в конфликте с сербами пока нет. Отмечается лишь, что в распоряжении радикальных сил были замечены переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», а также шведские гранатометы NLAW и AT-4.

При этом западные страны не поставляли вооружение в Косово. Вывод напрашивается сам собой – радикалы получили его от Украину, которую США и НАТО накачивают гранатометами и ПЗРК уже более полугода.

Напомним, что ранее боевик ВСУ записал видеообращение, в котором обвинил главу Офиса президента Украины Андрея Ермака в продаже за границу западного вооружения. В том числе, и реактивных систем залпового огня HIMARS.