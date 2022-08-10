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Лидеру Соединённых Штатов Америки Джо Байдену периодически приходится пользоваться ингалятором. Это связано с тем, что президент недавно перенёс ковид, однако последствия заболевания, или “остаточные явления”, всё ещё дают о себе знать. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер – сообщает РИА “Новости”.

Президент США перенёс заражение коронавирусной инфекцией относительно недавно. На официальных приёмах его подчас одолевает кашель. Ранее он раскашлялся на пресс-конференции недалеко от Белого дома. Причём приступ был настолько сильным, что американский лидер кое-как закончил свою речь. За час мероприятия Байден два десятка раз отвлекался на кашель, часто использовал носовой платок и положил в рот предмет, похожий на таблетку.

Жан-Пьер отметила, что проблемы с кашлем у Джо Байдена появились не в связи с заражением коронавирусом. Они у него наблюдались и до этого.

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