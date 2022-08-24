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США и некоторые страны Североатлантического альянса постоянно говорят о разработке средств ПВО, способных бороться с гиперзвуковым оружием. Однако сейчас в их распоряжении нет даже систем, способных сбивать российские ракеты Х-22, рассказал портал Avia.Pro.

Несмотря на то, что эти боезаряды появились на вооружении советской еще армии 50 лет назад, они продолжают демонстрировать высокую эффективность. Скорость в 4000 километров в час, которую развивают X-22 позволяют исключить их перехват. ПВО противника может обнаруживать сверхзвуковые ракеты, но сбить их она не в состоянии.

К другим особенностям относятся также высокая мощь боезарядов в уничтожении целей, и большая дальность полета, способность поражать любые мишени на земле и воде. Эксперты подчеркивают, что ракеты Х-22 ни разу с момента поступления на вооружение не задействовались для военных операций. Но на Украине они продемонстрировали все свои возможности.

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