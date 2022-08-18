Эшелон с военной техникой замечен движущимся в сторону украинской границы, пишут жители приграничных населенных пунктов РФ. Они выкладывают также фото и видео, подтверждающие переброску дополнительных сил предположительно для участия в специальной военной операции.

Портал Avia.Pro уточняет, что железнодорожный состав, на платформах которого было замечено не менее 40 военных грузовиков, передвижных мастерских и топливозаправщиков, был замечен на этой неделе. Вполне возможно, переброска связана с готовящимся и частично уже начавшемся наступлением ВС РФ сразу на всех ключевых направлениях.

Минобороны РФ пока не комментирует информацию о переброске дополнительной техники на Украину. Известно лишь, что на видеозаписях и фотографиях сложно определить, отправлена ли к границе боевая техника либо речь идет только о личном составе и средствах технического обеспечения.