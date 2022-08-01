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Отсутствие российских туристов и высокие счета за электричество могут привести к серьёзным финансовым проблемам у отельеров на Кипре. Как сообщает РИА “Новости” со ссылкой на Euronews, о проблемах заявили во Всекипрской ассоциации менеджеров отелей.

Президент ассоциации Христос Ангелидис отметил, что столь большое число туристов, которые раньше приезжали на остров из России и Украины, одномоментно не получается заместить путешественниками из других стран. Традиционно Кипр входил в число наиболее популярных маршрутов для отдыха среди россиян и украинцев. Однако в этом году всё поменялось.

Одновременно с этим владельцы гостиниц столкнулись с ещё одной большой проблемой – счетами за электричество. На фоне энергетического кризиса в Европе они в этом году они значительно выросли. В отдельных случаях месячная плата для гостиницы может достигать 150 тысяч евро.

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