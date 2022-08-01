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Туристов, путешествующих в другие страны, в 2022 году стало значительно больше. По данным за первые пять месяцев года, число так называемых международных прибытий достигло 250 миллионов. Это почти половина от допандемийного 2019 года и значительно больше показателя годичной давности (тогда зафиксировали 77 миллионов международных прибытий). Такие данные приводит ТАСС, ссылаясь на сообщение Всемирной туристской организации ООН.

Таким образом – делают выводы специалисты – туристическая отрасль постепенно отходит от двухлетней стагнации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Тогда большинство стран закрывали границы и вводили различные коронавирусные ограничения. Сейчас многие их этих ограничений сняты. Причём Европа в вопросе ослабления запретов идёт быстрее Азии.

Эксперты из ООН предполагают, что по итогам года показатель международных прибытий дойдёт максимум до 70% от уровня 2019 года.

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