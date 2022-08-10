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Турецкий беспилотник атаковал авиабазу в Камышлы на территории Сирии. Портал Avia.Pro уточняет, что удар наносился по курдам, однако по неизвестным причинам ракеты чуть не угодили в медицинское учреждение, в котором проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией.

По предварительным данным, в результате удара погибло 4 человека. Подобные действия Турции вполне могут расцениваться как агрессия в отношении Сирии. Кроме того, в Камышлы располагается российская авиабаза, которая оказалась под угрозой из-за атаки Анкары.

Напомним, что Турция пока не отказалась от планов провести специальную военную операцию на севере Сирии, которая нужна якобы для создания у турецких границ 30-километровой зоны безопасности. Однако РФ и США выступают против подобных действий Анкары.

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