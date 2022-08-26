читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Турецкие самолёты устроили слежку за Крымом. Хотя Анкара всегда заявляла о нейтралитете в отношении спецоперации, проводимой Россией на Украине. Эксперты издания avia.pro сообщили о том, что турецкие самолеты проводят разведку над центральной частью Чёрного моря и Крымом.

Недавно над побережьем Румынии был обнаружен самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-7T. По имеющимся данным, самолет проводил разведку над водами Черного моря около трех часов. Траектория полета турецкого самолета указывается на то, что он следил именно за Крымом. Но раньше Турция не участвовала в таких разведках НАТО.

Со стороны Министерства обороны Турции пока никаких официальных заявлений по этому факту не поступало. Но ранее самолеты НАТО всегда проводили подобные миссии, чтобы выявить активность кораблей у Крымского полуострова, а также зафиксировать пуски ракет по территории Украины. Все это говорит о том, что Турция присоединилась к разведывательным миссиям НАТО.

Вам может понравиться

В Германии заявили о дефиците оружия перед его поставкой Украине

Германия планирует отправить вооружения на Украину на сумму 500 миллионов евро, однако часть военной помощи может быть предоставлена не ранее 2023 года. Всё дело в “дефиците собственных запасов”. Об этом

Американский разведчик Риттер: США подставляют Украину, имитируя военную помощь

Экс-офицер военной разведки США Скотт Риттер заявил, что Вашингтон не столько помогает Украине, сколько имитирует поддержку. Тем самым он лишь подставляет Киев, создавая ему все более серьезные проблемы, передает РИА

Британский RC-135W и RQ-4A Global Hawk ВВС США, наблюдающие за Крымом, можно разглядеть из Ялты

Стратегические беспилотники и разведывательные самолеты Североатлантического альянса, которые осуществляют наблюдение за ситуацией в Крыму можно разглядеть даже невооруженным глазом. Такая возможность имеется у жителей Ялты, пишет портал Avia.Pro. Ссылаясь на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 августа – пасмурно, до 20 °C | город Мытищи: погода, 26 августа – облачно с прояснениями, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 августа – переменная облачность, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 августа – небольшой дождь, до 20 °C | Королев: погода, 26 августа – пасмурно, до 31 °C | Подольск: погода, 26 августа – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 26 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C |