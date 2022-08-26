Турецкие самолёты устроили слежку за Крымом. Хотя Анкара всегда заявляла о нейтралитете в отношении спецоперации, проводимой Россией на Украине. Эксперты издания avia.pro сообщили о том, что турецкие самолеты проводят разведку над центральной частью Чёрного моря и Крымом.

Недавно над побережьем Румынии был обнаружен самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-7T. По имеющимся данным, самолет проводил разведку над водами Черного моря около трех часов. Траектория полета турецкого самолета указывается на то, что он следил именно за Крымом. Но раньше Турция не участвовала в таких разведках НАТО.

Со стороны Министерства обороны Турции пока никаких официальных заявлений по этому факту не поступало. Но ранее самолеты НАТО всегда проводили подобные миссии, чтобы выявить активность кораблей у Крымского полуострова, а также зафиксировать пуски ракет по территории Украины. Все это говорит о том, что Турция присоединилась к разведывательным миссиям НАТО.