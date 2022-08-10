Противостояние Китая и США из-за Тайваня может стать военным кошмаром и катастрофой для мировой экономики. Такое мнение высказал обозреватель Роджер Бутль в британском издании The Telegraph.

Автор публикации напомнил, что новый виток кризиса в отношении США и КНР начался после несанкционированного китайскими властями визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай считает остров своей территорией, хотя де-факто это независимое государство. При этом Бутль отмечает, что с отбытием Пелоси с Тайваня, отношения между двумя огромными державами вряд ли восстановились.

Обозреватель британского издания отмечает, что сам Тайвань, хоть и является небольшим государством, однако его роль в мировой экономики сложно переоценить – на острове производят огромное количество чипов, которые необходимы для работы современной техники.

На фоне уже существующих глобальных проблем вроде пандемии коронавируса и боевых действий на Украине, военный конфликт между США и Китаем за Тайвань оборвёт глобальные цепочки поставок важного сырья, что подорвёт мировую экономику окончательно.