читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Противостояние Китая и США из-за Тайваня может стать военным кошмаром и катастрофой для мировой экономики. Такое мнение высказал обозреватель Роджер Бутль в британском издании The Telegraph.

Автор публикации напомнил, что новый виток кризиса в отношении США и КНР начался после несанкционированного китайскими властями визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай считает остров своей территорией, хотя де-факто это независимое государство. При этом Бутль отмечает, что с отбытием Пелоси с Тайваня, отношения между двумя огромными державами вряд ли восстановились.

Обозреватель британского издания отмечает, что сам Тайвань, хоть и является небольшим государством, однако его роль в мировой экономики сложно переоценить – на острове производят огромное количество чипов, которые необходимы для работы современной техники.

На фоне уже существующих глобальных проблем вроде пандемии коронавируса и боевых действий на Украине, военный конфликт между США и Китаем за Тайвань оборвёт глобальные цепочки поставок важного сырья, что подорвёт мировую экономику окончательно.

Вам может понравиться

Запад обложил Зеленского компроматом, но менять его точно не станет

Заявления правозащитной организации Amnesty International (AI) о нарушении ВСУ законов и правил войны – это далеко не единственное обвинение в адрес Украины, прозвучавшее в последние недели. Кроме того, конгрессмен США,

Прогресс спецоперации ВС РФ на Украине на 8 августа

В минувшие сутки ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации 122-го батальона 113-й бригады теробороны противника и 92-й механизированной бригады в районе Харькова. Это позволило ликвидировать 14 единиц техники и не

Американские читатели NYP раскритиковали Зеленского за фотографии с актрисой Честейн

Читатели американской газеты New York Post раскритиковали встречу украинского президента Владимира Зеленского с американской актрисой Джессикой Честейн, которая состоялась 7 августа. Подробности передает РИА “Новости”. В своем Telegram-канале Владимир Зеленский
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |