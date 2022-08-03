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Западу придется столкнуться с серьезным подорожанием товаров. Причиной этому стала политика европейских властей, которую они вели на протяжении ни одного десятилетия. Публикация на эту тему появилась в британском издании The Telegraph.

Авторы статьи не исключают, что европейской пороховой бочкой может оказаться именно Великобритания. Эксперты отмечают, что сейчас Европа переживает лето перед бурей. Они призывают не расслабляться, так как уже скоро наступят холода, а следом за ними появятся рекордно высокие цены на энергоносители.

Журналисты отмечают: “Нас ждет чуть ли не крупнейшее геополитическое землетрясение за последние десятилетия. Нас ждет катастрофа еще большая, чем финансовый крах 2008 года, когда протесты вылились в движение «Захвати Уолл-стрит» и «Арабскую весну»”.

В Европе может произойти кризис, который по своему масштабу превзойдет критическую ситуацию на нефтяном рынке 70-х годов. Тогда обрушились сразу три британские администрации. Кроме того, авторы отмечают, что именно нефтяной шок стал толчком к распаду СССР.

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