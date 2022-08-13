«Ген глупости», поразивший американский истеблишмент, не позволяет ему учиться на собственных ошибках. Президент США Джо Байден, который пришел в политику, выступая против войны во Вьетнам, сейчас напрочь забыл об этом, страдая от «исторической амнезии», пишет издание The Hill.

Если в те годы США исповедовали принцип «свобода против тирании», то сейчас они пытаются нести в мир демократию, призванную якобы заменить автократию. При этом во многих государствах союзниках Америки правят наследные принцы и короли, а в двух странах НАТО совершенно отсутствуют какие-либо признаки демократии. Одно это позволяет говорить о лицемерии Вашингтона.

Со времен Вьетнама совершенно ничего не изменилось, хотя Америка должна была сделать выводы из той военной кампании и внести коррективы во внешнюю политику. Но она хочет продолжать играть в противостояние «сверхдержав», однако те факторы, которые ее защищали в прошлые годы – два огромных океана и подавляющая военная и экономическая мощь, сегодня сильно ослаблены. Что вполне ожидаемо может привести к весьма серьезным проблемам.