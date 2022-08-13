читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

«Ген глупости», поразивший американский истеблишмент, не позволяет ему учиться на собственных ошибках. Президент США Джо Байден, который пришел в политику, выступая против войны во Вьетнам, сейчас напрочь забыл об этом, страдая от «исторической амнезии», пишет издание The Hill.

Если в те годы США исповедовали принцип «свобода против тирании», то сейчас они пытаются нести в мир демократию, призванную якобы заменить автократию. При этом во многих государствах союзниках Америки правят наследные принцы и короли, а в двух странах НАТО совершенно отсутствуют какие-либо признаки демократии. Одно это позволяет говорить о лицемерии Вашингтона.

Со времен Вьетнама совершенно ничего не изменилось, хотя Америка должна была сделать выводы из той военной кампании и внести коррективы во внешнюю политику. Но она хочет продолжать играть в противостояние «сверхдержав», однако те факторы, которые ее защищали в прошлые годы – два огромных океана и подавляющая военная и экономическая мощь, сегодня сильно ослаблены. Что вполне ожидаемо может привести к весьма серьезным проблемам.

Вам может понравиться

Foreign Affairs: Германия утратила доверие Европы из-за российского газа

Отказ разрывать сотрудничество с Россией в энергетической сфере привел к тому, что Германия полностью утратила доверие со стороны Европы, пишет издание Foreign Affairs. Американские журналисты, публикацию которых перевел портал Ura.ru,

РВ: Прибалты намерены заблокировать ВМФ РФ, считая Балтийское море “внутренним бассейном НАТО”

Минобороны Эстонии заявляет, что Балтийское море является внутренним водоемом Североатлантического альянса и предлагает закрывать вход в Финский залив для российских кораблей. Кроме того, Таллинн и Хельсинки договариваются о создании совместной

Британцы раскритиковали Зеленского за вранье о Крыме и призвали отказаться от полуострова

Президент Украины Зеленский снова вернулся к теме Крыма и пообещал украинцам обязательно «вернуть» полуостров. Он заявил, что именно на крымских просторах начался конфликт между Москвой и Киевом, поэтому именно там
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |