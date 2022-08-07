Наемник из Австралии Мэтт Ро, который занимался ландшафтным дизайном и садоводством, но отправился на Украину в качестве «солдата удачи», рассказал об одной из главных проблем ВСУ – полном отсутствии подготовки у мобилизованных резервистов, передает РИА Новости со ссылкой на таблоид The Guardian.

Он пояснил, что и сам особого боевого опыта не имеет. Но на Украине он сразу стал инструктором и осуществляет подготовку отправляемых на фронт боевиков.

«Ты спрашиваешь, сколько из вас стреляли раньше из винтовки. Из ста человек только двое поднимают руку», – коротко описал тренировочный процесс австралиец.

Он отметил, что несколько стрельб с ограниченным количеством боеприпасов – это все, на что могут рассчитывать мобилизованные украинцы. На фронт они едут фактически без качественной подготовки.

Журналисты The Guardian отмечают, что сам Ро находится на Украине нелегально. Он не числится официально в рядах ВСУ, поэтому по возвращению домой сразу же попадет под суд и рискует получить наказание в виде пожизненного заключения.