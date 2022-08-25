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Британский таблоид The Guardian попытался предсказать варианты дальнейшего развития событий на Украине. Авторы публикации, перевод которой представил портал «ИноСМИ», назвали 5 возможных сценариев, причем ни один из них нельзя назвать оптимистичным для Киева.

Эксперты уверены, что спецоперация ВС РФ будет продолжаться, так как ни одна из сторон сейчас не готова завершить противостояние. Кроме того, РФ надеется, что приближающаяся зима сыграет на руку именно ей, что вполне логично.

Европа, согласно одному из сценариев, столкнется с серьезным мигрантским кризисом. По самым скромным расчетам, с Украины выедет до 2 миллионов беженцев, которые с приближением зимы будут вынуждены покидать гаражи, времянки и прочие строения, где живут сейчас, чтобы найти более теплое место.

Основная проблема кроется в действиях Запада. Он предоставляет Киеву оружие, что позволяет ВСУ не проиграть. Но не планирует насытить украинскую армию современными вооружениями в том количестве, чтобы обеспечить ей возможность одержать победу. При этом западные кураторы постоянно вдалбливают в голову президента Зеленского мысль о необходимости сперва выйти на границы 24 февраля, а уж затем проводить переговоры. Вот только с тем количеством оружия, которое дает Запад, Киев на это не способен.

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