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Соединенные Штаты и НАТО хоть и накачивают Украину оружием, однако опасаются отправлять туда тяжелое вооружение и технику в больших количествах. Причина этому – страх перед возможной Третьей мировой войной, которая не обойдется без обмена ядерными ударами, пишет издание The Economist.

При этом количество видов боевых систем, поставляемых Украине, неизменно растет. Авторы публикации напоминают слова министра обороны страны Алексея Резникова:

«Для меня слово «невозможно» означает «возможно в будущем»», – заявил он.

Запад подтверждает эти слова поставками ПТРК Javelin, гранатометов NLAW, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, которые США не хотели отправлять на Украину в 2014-м, а также расширяет ассортимент, дойдя уже до гаубиц M777, реактивных систем залпового огня HIMARS, MLRS, MARS-2, а также САУ CAESAR и KRAB.

Объемы этих систем крайне малы, так как Вашингтон боится ядерного ответа России. Впрочем, некоторые эксперты считают, что все зависит от использования вооружения Киевом. Если он попытается задействовать те же HIMARS для удара по Крыму или по территории РФ, это вполне можно будет расценивать как вмешательство США в конфликт.

По мнению аналитика Сэмюэля Чарапа, Россия не задействовала в спецоперации на Украине даже малой доли своего военного потенциала. Поэтому дальнейшие поставки оружия не помогут ослабить ее, но вполне могут усугубить ситуацию, сделать ее критической не только для ВСУ, но и для Запада.

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